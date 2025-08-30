Un aperitivo argentino, en el podio de licores herbales de Taste Atlas 2025

El aperitivo argentino Amargo Obrero ocupó el 3° puesto del ranking global de licores herbales 2025 de la guía gastronómica internacional Taste Atlas, entre 90 bebidas de todo el mundo.

En ediciones anteriores el clásico aperitivo rosarino había sido destacado como uno de los 50 licores mejor valorados del mundo, al ubicarse en el 4° lugar entre 83 licores herbales en 2024.

Además fue nombrado como la 3° mejor bebida argentina dentro del listado, consolidando así una trayectoria de reconocimientos que trasciende fronteras.

"Volver a estar entre los primeros puestos del ranking de Taste Atlas confirma que Amargo Obrero sigue marcando tendencia a nivel global", señaló Solana Baccile, Category Manager de Aperitivos de Grupo Cepas.

"Este nuevo logro nos llena de orgullo porque no sólo refleja su trayectoria e historia con más de 135 años, sino que también demuestra que este aperitivo rosarino continúa vigente y conquistando nuevas generaciones”, completó.

Con raíces en Italia en 1850, los inicios del grupo en el país se remontan a 1934, con la llegada a la Argentina de Carlo Gancia, gerente general de Fratelli Gancia, para la expansión.