Un análisis científico de 20.000 canciones revela cómo cambiaron las letras en los últimos 50 años

Luego de relevar las obras musicales más escuchadas en Estados Unidos desde 1973, un estudio halló cómo reflejan cambios influenciados por crisis sociales. La licenciada Nuria Sierra, musicoterapeuta y especialista en psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, en diálogo con Nunca es Tarde, advirtió que "esta simplificación lírica podría responder a un cambio en el lenguaje y la inmediatez del consumo actual. Antes existía la entrada de la metáfora, pero para encontrarla uno tiene que pensar algunos segundos. Ahora, la metáfora no entra porque choca con la satisfacción instantánea que dan las redes y lo consumible; todo tiene que ser cada vez más sencillo de entender”.

Sierra, además, planteó: “Se pierde la atención y la posibilidad de espera, por lo que ya no se escuchan discos enteros como concepto. La gente busca un tema que dure menos de tres minutos o uno que se repita constantemente, porque eso da la satisfacción de lo conocido y cierta tranquilidad al no salir de ese lugar familiar”.

El trabajo también investigó cómo distintos eventos sociales extremos influyen en esas tendencias. Lejos de lo esperado por los científicos, la aparición del COVID-19, junto con la cuarentena, coincidió con una baja en la cantidad de palabras y frases negativas y estresantes en la música elegida por los oyentes, y con un repunte de la positividad.

Los autores identificaron que este efecto fue poco común a lo largo de las últimas décadas y que el ataque del 11 de septiembre del 2001 tuvo un efecto similar, aunque menos pronunciado.