Un acuerdo en el ente binacional Yacyretá permite a bajar el costo de la energía

Los gobiernos de Argentina y de Paraguay firmaron un acuerdo para una mejor utilización de la energía generada por la central hidroeléctrica de Yacyretá.

Informe: Gerardo Mazzocchi.

El acta acuerdo fue suscripto por la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina, la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y permitirá una utilización de la energía a menor costo.

Se fijó un mismo precio para ambos países de US$ 28 por megavatio hora (MWh) de la energía generada por la central, ya que Argentina estaba pagando cerca de US$ 50 y Paraguay US$ 22

Además, se estableció un ordenamiento financiero que posibilitará a la Entidad Binacional encarar un plan de inversiones sin aportes del Tesoro Nacional, y se garantiza el flujo de fondos para que la EBY pueda sostener sus costos operativos.

Una de las principales obras previstas es el brazo Aña Cuá. que incrementará en un 10% la capacidad instalada de la central.

De los 3.100 megavatios (MW) que genera la central, Paraguay se compromete a tomar 425 MW, por lo cual Argentina podrá acceder hasta el 85 por ciento de la energía disponible siempre que el país vecino no la necesite.

Construida en el curso alto del río Paraná, la central hidroeléctrica de Yacyretá se extiende entre los departamentos Ituzaingó, en la Provincia de Corrientes en Argentina, y el Departamento de Misiones en Paraguay. Posee 20 turbinas, la primera de las cuales fue puesta en servicio en junio de 1994, y la última en agosto de 1998.

El proyecto binacional es fruto de un acuerdo entre Paraguay y Argentina a través del Tratado de Yacyretá firmado en 1973, que buscaba no sólo la producción de energía eléctrica sino también el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná y la mitigación de las inundaciones en la región.