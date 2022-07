En Bajo el mismo sol hablamos con Gio Perchivale, Líder de Comunicación y Vocero de Contratá Trans. La organización realizará una jornada de Armado de Curriculum Vitae y procesos de entrevista para personas trans y no binarias. La actividad dar herramientas para afrontar entrevistas laborales y será el miércoles 10 de agosto a las 17hs. en el Centro Cultural España Córdoba. En relación a la situación laboral de las personas trans y no binaries Gio Perchivale expresó:

"Hay toda una cuestión sociocultural que impide que las personas trans accedan al trabajo. Por un lado porque la mayoría de las personas trans no han podido completar sus estudios o no han estado nunca en una entrevista laboral después de cambiar su identidad de género. Un 75% de la población trans no ha ido nunca a una entrevista laboral. También es por una cuestión de miedo a la discriminación porque han tenido experiencias en las que se les ha rechazado por su identidad de género".

Además profundizó sobre las actividades que realiza Contratá Trans

"Por un lado como organización vamos y hablamos con las empresas privadas y les capacitamos y explicamos como es la situación de las personas trans para que esas después abran búsquedas laborales exclusivas para la población trans".

Escucha la entrevista completa acá:

DESCARGAR

Bajo el mismo sol de lunes a viernes de 14 a 17, con la conducción de Fabiana Bringas, Aldo Omar Blanco, junto a Gerardo Murúa y Andrés López.