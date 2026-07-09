Umbral, el perfume que captura la esencia y el espíritu de la Casa de Tucumán

Gustavo Martinelli, conversó con el equipo de Nora Briozzo por Radio Nacional sobre el perfume que creó inspirado en La Casa de Tucumán y llamado "Umbral".

La Asociación Civil de la Casa Histórica le presentó la invitación a Martinelli y la idea fue tratar de "construir una aroma que identificara al lugar para que los turistas lo lleven de recuerdo". "Está disponible en el shop del Museo y fue un proyecto desafiante", agregó.

El entrevistado que también es periodista, contó cómo creó el aroma y cómo fue su propuesta: "Quise escribir un ensayo con olores. Lo primero que hicimos fue una investigación histórica. Fuímos probando dos caminos: uno más floral y el otro que tuviera un tono más oscuro o más maderoso".