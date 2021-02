Uma argentina em Lisboa em tempos de pandemia

A Professora de português Manuela González é argentina e está em Lisboa desde outubro de 2020, quando chegou às terras de Pessoa para fazer um curso na Universidade de Lisboa, em decorrência de uma bolsa oferecida pelo Instituto Camões.

A viagem e a especialização sonhadas viram-se opacadas, contudo, por causa da pandemia: as aulas são remotas e Manuela pouco pôde conhecer até o momento, pois os números em alta de contágios de COVID impuseram um confinamento estrito que não permite ir mais além do próprio bairro e os centros de interesse históricos ou culturais permanecem fechados.

As circunstancias, porém, não desencorajam a docente argentina, que confia em poder alcançar as suas expectativas antes do fim do curso.

Acompanhe a entrevista realizada por Julieta Galván.

Produçao: Julieta Galván

Web: Julián Cortez