Um único comprimido diário para tratar o HIV

Um novo medicamento para o tratamento do vírus da imunodeficiência humana (HIV), que consiste em um único comprimido tomado diariamente, foi lançado pelo Laboratório Richmond e está disponível no sistema de saúde, após sua aprovação pela Anmat, informou a empresa.

"Laboratórios Richmond apresenta o Tri-Zevuvir®, um produto inovador que oferece uma alternativa terapêutica completa com um único comprimido diário, uma combinação de Dolutegravir (DTG) com Emtricitabina (FTC) e Tenofovir AF (TAF)", anunciou Richmond esta manhã em nota.

Na Argentina, estima-se que existam 140.000 pessoas vivendo com HIV, das quais mais de 70% recebem terapia antirretroviral (TARV), que permite reduzir a presença do vírus no organismo.

Nas últimas décadas, juntamente com as pesquisas científicas, a eficácia dos tratamentos vem melhorando, e também foi sendo simplificado o “coquetel de drogas” que tinha mais de 10 comprimidos diários, até os dias de hoje, quando essa quantidade pôde ser reduzida.

A diretora de Assuntos Científicos de Richmond, Elvira Zini, disse que a empresa "tem um histórico de mais de 25 anos no desenvolvimento de medicamentos para o HIV" e afirmou que o novo tratamento com um comprimido diário "vai ajudar os pacientes a manter a adesão ao tratamento".

Sua forma de administração é de 1 comprimido revestido por via oral, uma vez ao dia, com ou sem alimentos. "Somos o único laboratório argentino que oferece essa combinação de medicamentos em um único comprimido e atualmente é o que apresenta menos eventos adversos", acrescentou a especialista.