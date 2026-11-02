Últimos preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina: "Estamos con mucha alegría"

A seis días del arribo del Sumo Pontífice al país, cuya visita pastoral se extenderá entre el 8 y 11 de noviembre, se intensifica la organización de las distintas actividades de las que participará en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, provincia de Buenos Aires. Para conocer más detalles, Nora Briozzo, en 100 % Nora, conversó con el Director de la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Buenos Aires

“Estamos con mucha alegría” a la espera de la llegada de León XIV, “hace muchos meses que estamos trabajando, el corazón se nos va agrandando, las ganas y las esperanzas”, dijo Facundo Fernández.

De cara a la misa central prevista para el lunes a las 11.30, “invitamos a quienes se puedan acercar a participar y encontrarse con el papa León” en el Monumento de los Españoles, sito en Avenida del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

La visita del papa León XIV misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades nacionales, religiosos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Será la primera visita de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó por segunda vez a la Argentina.

La agenda incluye una reunión con el presidente Javier Milei, actividades con jóvenes y celebraciones religiosas en Palermo, Córdoba y frente a la Basílica de Luján.