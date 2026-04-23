UIF: "El objetivo es fortalecer el rol técnico y mejorar la cooperación internacional"

Matías Álvarez, designado para encabezar la Unidad de Información Financiera (UIF), expuso sus lineamientos de gestión y destacó la importancia de consolidar el funcionamiento del organismo en el marco del sistema de prevención de delitos financieros.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, Álvarez remarcó el rol central de la UIF dentro del esquema institucional.

“Es el organismo que analiza y procesa información clave para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos complejos”, explicó.

En ese sentido, valoró el proceso de selección en curso y el respaldo recibido por distintos sectores.

“La audiencia pública es una instancia importante que refleja la transparencia del proceso y la relevancia del organismo”, señaló.

Respecto a su eventual gestión, el especialista planteó tres ejes principales. En primer lugar, subrayó la necesidad de fortalecer a la UIF como autoridad técnica.

“El objetivo es consolidar una institución sólida, confiable y con diálogo permanente con el sector público y privado”, indicó.

En segundo término, propuso avanzar en una mayor producción de inteligencia financiera.

“Buscamos potenciar el análisis de información para generar reportes más efectivos que contribuyan al trabajo de fiscales e investigadores”, sostuvo.

Por último, destacó la relevancia de la cooperación internacional.

“Hoy las maniobras son transnacionales, por lo que es clave profundizar la articulación con organismos del exterior”, afirmó.

Álvarez también hizo referencia a la evaluación reciente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que dejó un balance positivo para la Argentina.

“El informe destacó fortalezas del sistema y marcó desafíos que orientan nuestro plan de trabajo”, explicó.

En ese marco, consideró que los avances que se logren en los próximos años serán determinantes para futuras evaluaciones y para la inserción del país en organismos internacionales.

“Lo que se haga ahora va a impactar en el posicionamiento de Argentina a mediano plazo”, concluyó.