Ucrania elimina a su mediador acusado de traición

Fue increíble que justo en el mismo momento en que Natali Benes estaba en Moscú podíamos ver los videos de lo que ellos llaman las fuerzas de defensa israelí arrestando niños menores de 18 años agrediendo no solamente de sus fuerzas militares sino también con agresiones que provenían lo vimos este fin de semana en Jerusalén por parte de lo que ellos llaman los colonos y esta disyuntiva que tiene una raíz Vinculada a la antigua región Jasaría hay que recordar que los judíos nazis vienen de esa parte del mundo y que no son semitas los judíos asque nazis provenientes de Ucrania de Hungría no tienen ninguna vinculación con el semitismo fueron los antiguos Jasaros por una cuestión política muy respetable por cierto se convirtieron al Judaísmos y que incluso el escritor sionista Arthur Kessler en la década de los 70 les dedico ese famosísimo libro que se los recomiendo mucho que se llama “La décimo tercera tribu”, ustedes saben que las aquellas 12 tribus a Israel que habían dejado su tierra prometida bueno ahí inventaron una mas que en definitiva articulo el movimiento sionista de fines del siglo XIX que termino en lo que fue la ocupación de Palestina y en esas idas y vueltas de la historia encontramos algunas respuestas a estos paralelismos hoy me parecía interesante hacer un repaso de situación de cuales han sido los avances de estas reuniones en las que Bielorrusia una vez mas pone su territorio para los acercamientos y que lo que fue anteriormente los acuerdos de Minsk fracasaron estrepitosamente por que simplemente el presidente Selenski no respeto el desarme de la zona fronteriza mas las Republicas populares del Doombast, y en ese sentido, lo que nos muestra la realidad hasta este momento…así arranco su relato Sebastián Salgado en su columna de geopolítica internacional que comparte en el “Regreso Informativo de la tarde”, para luego continuar con su relato de la siguiente forma…

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.