"Tuvimos que crear el área de Recursos Humanos porque estaba todo disperso"

Verano en Nacional dialogó con el intendente de la localidad, Nicolás Albarracín, quién se refirió a la situación de algunos trabajadores municipales tras la transición.

En este sentido, dijo: "Durante la transición hay jugadas políticas, en las que termina cayendo la gente. En ocasiones cuando te ofrecen la posibilidad de una mejora laboral, la cual se acepta por mejoría, la forma y las condiciones, no se explican".

Por otro lado, comentó que se encontraron con la novedad de que a algunos trabajadores los habían pasado a contratos administrativos que no tiene la forma legal dentro de la carta orgánica y el estatuto. "Lo que estamos proponiendo a todos los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación, es que vuelvan al contrato que tenían anteriormente", añadió.

A su vez, mencionó que había personal de la municipalidad que no iba a trabajar, y que no conocían personalmente, es por ello que para un mejor control se conformó el área de Recursos Humanos. Señaló: "Vamos a trabajar para que la gente pueda tener su estabilidad laboral, pero también vamos a evaluar cada situación. Por eso se creó Recursos Humanos, para reiterarle a la gente que se le paga un sueldo y no está yendo a trabajar, que vaya, porque todos los chosmalenses lo pagamos. Y de esto, hay varios casos".