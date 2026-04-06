Turismo en Semana Santa: "El argentino está ávido de viajar"

Así lo aseguró Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional.

“Venimos notando una recuperación, con un turista muy prudente con el gasto pero con ganas de viajar y focalizado en las experiencias”, afirmó Deyá, quien resaltó que “metimos dos bombazos en 15 días, en un mes de marzo con muchos gastos”.

Por otra parte, destacó que “este año se dio algo que no se venía dando, tener las tarifas desde hace tiempo, previsión”; y completó: “Si nos preparamos la cosa va a seguir funcionando, es por acá”.

La cantidad de turistas durante la Semana Santa 2026 creció 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.