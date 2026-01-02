Turismo en Entre Ríos: "El termalismo lúdico es un diferencial de nuestra provincia"

El secretario de turismode Entre Ríos Jorge Satto en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional describió todas las posibilidades que presenta la provincia para el verano y distinguió el destino por ofrecer un "termalismo lúdico" para época de escapada y vacaciones.

"Es un gran lugar tanto para estadías cortas o largas. Hace 60 años principalmente atraía por la opción de sol y playa. Ese sigue siendo un fuerte siempre, aunque con los años se desarrolló toda la actividad termal. El termalismo lúdico es diferente, tenemos 17 parques termales con actividades y prestaciones", mencionó.

Satto recordó también los canavales característicos de Entre Ríos y contó que este sábado ya arranca el de Gualeguaychú. "Hay 25 propuestas de carnaval en todo el territorio. Aquí hay precios para todos los bolsillos, tanto en hotelería como en gastronomía", agregó.