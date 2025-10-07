Tulipanes en la Patagonia: una nueva atracción florece en Río Negro

El productor agropecuario viedmense Claudio Naín Pérez, dialogó con Silvia Maruccio sobre el ensayo de un campo de tulipanes en la ribera del Río Negro, a pocos kilómetros de Guardia Mitre.

El emprendimiento comenzó con 4.000 bulbos y alcanzó un 99% de éxito, lo que impulsará para 2026 la apertura de una hectárea y cuarto de tulipanes con fines turísticos y sociales.

El proyecto se desarrolla junto a Sergio “Flecha” Pérez, camarógrafo de trayectoria internacional, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de Río Negro.

La propuesta busca integrar el corredor turístico de la Patagonia Norte, uniendo el campo de tulipanes con destinos como Las Grutas y el avistamiento de ballenas. “Queremos que sea un espacio de disfrute, trabajo y conciencia ambiental”, señaló Pérez