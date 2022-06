"Tucumán va a tener la posibilidad de vivir esta experiencia única"

El próximo 10 de julio, en el Club Central Córdoba, Flavio Mendoza presentará su espectáculo “Stravaganza”, que este 2022 cumple 10 años en escena. “La verdad que mucho orgullo de poder hacer este show tan impresionante en un país bastante jodido como es el nuestro. Es una gira que la verdad que no es normal para hacer porque con esta infraestructura y con la cantidad de gente que lleva, no es algo común. La gente de Tucumán va a tener la oportunidad de vivir esta experiencia, que es algo único que pasa en nuestro país. Después viene la gira internacional así que estamos muy felices de poder ir a Tucumán, que también me voy a quedar con mi hijo y mi pareja un par de días en El Mollar”, confirmó el artista.

