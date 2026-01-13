"Trump sabe lo que está haciendo, esto va a cambiar la política mundial"

El analista político y amigo del presidente norteamericano, habló con Nicolás Yacoy sobre algunas de las medidas tomadas por Donald Trump en las últimas semanas.

“Este reordenamiento regional comenzó en Argentina con Milei, que hizo su parte, y es muy importante que eso haya pasado, porque son muy buenos amigos”.

Para el analista “lo que estamos viendo es la doctrina Monroe 2.0. Trump vio que en Venezuela se estaba jugando un papel desestabilizador muy peligroso para nuestro hemisferio”.

“Acá hay que hablar de un narcoterrorismo promovido por un estado fallido; y hay gente que sale a hablar de que se ha violado la soberanía de un país; la soberanía no le pertenece a un régimen dictatorial sino a un pueblo y el pueblo venezolano perdió su soberanía a manos de una dictadura”. “Lo que está haciendo Trump es un programa de manera ordenada para sacar a estos animales que han destruido Venezuela”.

Respecto de la intervención en el mercado del petróleo, Arriga fue contundente:

“El Presidente da estos pasos absolutamente consciente de que se trata de una jugada estratégica de geopolítica”.

En otro orden de cosas y consultado por la situación que se vive en Irán, donde la represión contra los manifestantes lleva más de dos mil muertos, Arriaga aseguró que todo está impulsado por un plan de Donald Trump para lograr la paz

Trump arengó a los ciudadanos a tomar control de las instituciones y aseguró que la ayuda al pueblo iraní “está en camino”.