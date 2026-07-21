Trump rechaza la diplomacia con Irán y escala la respuesta militar en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró de forma tajante la puerta a las negociaciones bilaterales con Irán que habían sido promovidas de urgencia por los gobiernos de Qatar y Pakistán.

La Casa Blanca justificó esta postura radical tras la oleada de ataques aéreos perpetrados por el régimen chiíta contra diversas instalaciones militares estadounidenses. Estas bases se encuentran estratégicamente ubicadas en los territorios de sus principales socios árabes dentro de la región.

Por este tema, el analista internacional, Alejandro Corbacho, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la situación en Medio Oriente, en el Estrecho de Ormuz, empeora y están volviendo los ataques. Esto ocurre porque ninguna de las partes respetó lo acordado".

Corbacho, además. remarcó que "las conversaciones se siguen dado pese al reinicio de la violencia. Esto puede habilitar cierto momento de estabilidad y que la guerra no escale".

La escalada de tensión militar se agudizó debido a las agresiones directas de Teherán en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania, sumado al bloqueo marítimo en el mar Rojo por parte de las milicias hutíes. Este grupo rebelde, alineado con los intereses iraníes, mantiene obstruido el estrecho de Bab al-Mandab, impidiendo el libre tránsito de los buques petroleros de Arabia Saudita y forzando una inminente contraofensiva de Washington para liberar las rutas comerciales globales.