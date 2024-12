Trump ha nominato nuovo ambasciatore in Argentina

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha designato Peter Lamelas, medico di origini cubane, come prossimo ambasciatore in Argentina. "Peter è un medico, filantropo e un incredibile uomo d'affari, conosciuto per aver fondato la compagnia di attenzione medica d'urgenza più grande della Florida", ha scritto Trump sulla rete sociale Truth.

"Da bambino, Peter e la sua famiglia sono fuggiti dalla Cuba comunista e sono emigrati legalmente negli Stati Uniti, ricominciando da zero e raggiungendo il sogno americano", ha aggiunto. Lamelas, che in caso di via libera del Congresso potrebbe sbarcare ad aprile prossimo a Buenos Aires, ha ringraziato Trump "per l'incredibile onore" ricevuto. "Il mondo lo ha visto chiaramente: gli Stati Uniti sono tornati perché Donald J.Trump è tornato. Con la sua leadership, la relazione tra Stati Uniti ed Argentina raggiungerà una grandezza senza precedenti", ha aggiunto. Lamelas ha già conosciuto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel corso di un ricevimento nella residenza di Trump a Mar-a-Lago.

Nell'occasione, il futuro ambasciatore aveva definito Milei "un leader con la missione di liberare il suo Paese da decenni di socialismo e cattiva gestione". Così come il presidente Trump, sa che la prosperità inizia con un governo più piccolo ed efficiente", ha scritto Lamelas ricordando che da rifugiato cubano "che è fuggito dal comunismo", ha "conosciuto di prima mano la devastazione del socialismo.

Non è solo inefficiente ma anche crudele e ingannevole. Trump e Milei, con le loro visioni senza rimorsi stanno respingendo le politiche fallite del passato e costruendo una nuova era per l'Argentina, l'America e le democrazie amanti della libertà in tutto il mondo".