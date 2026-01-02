Trump explicó por qué toma una alta dosis de aspirinas: ¿qué consecuencias puede traer en la salud este tipo de ingesta?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la aspirina por los grandes moretones que presenta en su mano y negó haberse quedado dormido durante reuniones públicas, en una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves. El médico Jorge Francella en diálogo con el equipo de Ramos Generales, explicó cuáles son las consecuencias de una alta dosis de aspirinas en las personas mayores en Radio Nacional.

"Esto se dio de una investigación de hace años, que dio como resultado que la aspirina en ciertas dosis permitía la fluidez de la sangre. Pero se evolucionó en los últimos tiempos y se sabe que en casos particulares a dosis de 70 ó 80 milígramos se puede preescribir para "algunas situaciones".