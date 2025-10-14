Trump declaró que el éxito de Argentina “será importante para el mundo” y afirmó que “Milei tiene que ganar” las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos declaró este martes que Javier Milei “debe ganar” en las próximas elecciones legislativas y garantizó el apoyo de su país al gobierno libertario al sostener que Argentina “tiene mucho potencial” y que su “éxito será muy importante para el mundo”.

En un almuerzo que comparte con el presidente argentino y la comitiva que lo acompaña en su visita oficial a ese país, Trump aseguró: “Queremos que Milei tenga éxito” pero advirtió que si La Libertad Avanza no triunfa en los comicios Estados Unidos no será “generoso” con Argentina.

Trump agregó que desea “ayudar a Argentina” ya que eso “ayudará” a Estados Unidos”.

"Si él (por Milei) no vence, no perderemos nuestro tiempo. Milei debe ganar. Si el presidente pierde no seremos generosos con Argentina", expresó el presidente estadounidense durante un almuerzo con su par argentino y los equipos de ambos gobiernos en la Casa Blanca.

Trump agregó que "si a Argentina le va a bien, si Argentina tiene éxito será mejor, el éxito de Argentina será muy importante para el mundo porque los estamos ayudando", sostuvo.

El jefe de Estado argentino, por su parte, agradeció a Trump por el encuentro y por el “enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos” que nuestro país sufrió por la oposición.

Esos opositores, señaló el Presidente, “no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad, y que quieren abrazar ideas perimidas y fracasadas, que en el fondo son ni más ni menos que caminos que conducen al socialismo”.

“Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”, manifestó Milei y agregó: “Gracias al secretario Bessent por la enorme tarea que ha llevado a cabo, y que nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan”.

En ese contexto, afirmó: “Creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad”.

Por otra parte, destacó que “gracias al gran liderazgo” de Trump se ha logrado la paz en Medio Oriente”.

“No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos”, remarcó.

El presidente argentino está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller, Gerardo Werthein; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la reunión, el Presidente obsequió a su par norteamericano una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.