Trump advirtió atacará centrales energéticas de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió un ultimátum definitivo a Irán, exigiendo la reapertura total del Estrecho de Ormuz antes de las 8:00 p.m. (hora del Este) de este martes 7 de abril. Trump advirtió que, de no cumplirse esta demanda, Estados Unidos lanzará una ofensiva militar masiva dirigida específicamente a destruir la infraestructura energética y civil del país, incluyendo centrales eléctricas, puentes y pozos petroleros.

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/Alejandro-Corbacho.mp3 A través de sus redes sociales, el mandatario endureció su retórica calificando la posible operación como un "infierno" que podría devastar la capacidad operativa de Irán en una sola noche, elevando al máximo la tensión en este día 38 del conflicto.

Por este tema, el analista internacional, Alejandro Corbacho, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "la extensión de la guerra no es una buena noticia para la economía mundial. El Estrecho de Ormuz es un paso de estrangulamiento muy importante".

Corbacho, además, sostuvo que "la guerra está teniendo un costo altísimo. También es evidente que Irán está recibiendo una golpiza tremenda; está siendo demolido. No le conviene a ninguna parte la extensión del conflicto".

Pese a la amenaza de un ataque inminente, existe una pequeña ventana para la diplomacia tras la presentación de una propuesta de alto el fuego de 45 días negociada con mediadores internacionales. Aunque Trump calificó este avance como un "paso significativo", fue enfático al declarar que por ahora "no es suficiente" para cancelar la orden de ataque.