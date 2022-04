Troglio se juega la continuidad en San Luis

Por Sergio Zarratea

San Lorenzo juega este miercoles a las 21 horas en San Luis por la Copa Argentina ante Racing de Córdoba. Es un partido clave para la continuidad de Pedro Troglio como DT Azulgrana. El entrenador tendría definido, que si su equipo no pasa de ronda, si ciclo en el Ciclón estará terminado. Desde la CD de ocurrir esto, intentarán que siga al menos hasta el partido del sábado con Platense.

Para este encuentro, prepara 4 cambios: Batalla x Torrico, Ortigoza x Gordillo, Rosané x Centurión y Cerutti x Uvita Fernández. El 11 será con: Batalla: Elias, Gattoni, Zapata, Fernandez Mercau; Ortigoza, Rosané; Cerutti, Martegani, Braida y Bareiro.

¿Que pueda pasar si San Lorenzo no pasa y Troglio se va? No hay plan B, no hay nombres, la CD definirá un interinato, pero ¿De quien? Opción 1 "El Pipi" Romagnoli, actual técnico de la Reserva, aunque no estaría convencido de aceptar. La opcion 2, Fernando Veron, coordinador de las inferiores.

El San Lorenzo, todos esperan el triunfo y que al menos hasta el sábado en el Gasómetro tengan paz.

