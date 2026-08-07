Trocanteritis: el doctor Guillermo Capuya explica las causas y tratamientos del dolor agudo en la cadera

La trocanteritis, técnicamente conocida como bursitis trocantérea, es una afección frecuente que genera un fuerte impacto en la movilidad diaria. El doctor Guillermo Capuya, en diálogo con 100% Nora, señaló que "este trastorno consiste en la inflamación de la bursa —una pequeña bolsa con líquido que amortigua los rozamientos— o de los tendones situados en el trocánter mayor, la zona lateral y externa de la cadera. El síntoma más característico es un dolor punzante y agudo que se intensifica al caminar, subir escaleras, permanecer de pie de forma prolongada o al intentar acostarse sobre el lado afectado".

Entre las causas más comunes de esta patología se encuentran los microtraumatismos repetitivos por actividades físicas, las diferencias en la longitud de las piernas, las malas posturas y el sobrepeso. Para su tratamiento y cuidado, el especialista destaca la importancia de un enfoque integral que comience con el reposo relativo y la aplicación de frío local para disminuir la inflamación. Asimismo, la kinesiología resulta fundamental para estirar y fortalecer la musculatura de la zona, complementándose en casos específicos con analgésicos recetados o infiltraciones si el cuadro de dolor persiste.