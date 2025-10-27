Triunfo de LLA: "La oportunidad que tiene ahora la Argentina es formidable"

El senador electo por La Libertad Avanza (LLA) Agustín Monteverde celebró los resultados de las elecciones legislativas y señaló que ahora "el desafío entrar con todo en la etapa del crecimiento".

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, sostuvo que "la sociedad se ha pronunciado con una aprobación" a lo realizado por la actual gestión y resaltó que "la oportunidad que tiene ahora la Argentina es formidable".

"En este tiempo desde el Congreso intentaron sustraer la estabilización y tirar al tacho el esfuerzo de todo esto tiempo, se buscó acabar con la gobernabilidad y voltear al Gobierno", dijo Monteverde.

De los ochos distritos que votaron por el cambio de un tercio del Senado (Chaco, ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego), La Libertad Avanza tuvo un resultado positivo en seis, pasando de ocho a 20 bancas.