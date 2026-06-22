Abelardo de la Espriella consolida su victoria en el preconteo y redefine el rumbo político de Colombia

El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone en el balotaje para la presidencia de Colombia con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Ivan Cepeda, que logra 12.566.595 sufragios, con un 48,64 %. De esta forma, De la Espriella lograría una apretada ventaja de menos de un punto sobre Cepeda (un 0,96%), según lo indica los resultados parciales del denominado “preconteo”, publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales.

Por este tema, el periodista colombiano, Waldir Ochoa, en diálogo con Segundo Round, remarcó que "fue un triunfo muy cerrado que muestra la división que hay en Colombia".

Ochoa, además, dijo que "el resultado electoral es un voto de castigo a Petro; se la pasó criticando a determinados sectores de la población".

En Colombia, el preconteo electoral es un trámite rápido y sin validez legal de los votos, que se realiza la misma noche de la elección para informar a la ciudadanía sobre la tendencia de los resultados. Se elabora a partir de los datos transmitidos desde las mesas de votación por los jurados y operadores encargados de la digitalización.

Varios medios de Colombia ya dan por vencedor a De la Espriella, pese a que Cepeda advirtió que su fuerza política impugnara unas 33.000 mesas de votación en todo el país, lo que dado el exiguo margen entre los dos competidores podría modificar el resultado.