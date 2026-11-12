Tristán Suárez vs Godoy Cruz, la Super Final de Primera B Nacional: "Se van a enfrentar dos sistemas de juego distinto"

El presidente del club Tristán Suárez Oscar Vergara, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, opinó sobre el partido que se jugará este domingo por la tarde en el estadio Julio César Villagra de Córdoba por la final de la Primera Nacional. Este encuentro dará el primer ascenso a la Liga Profesional y el perdedor caerá en el Reducido y luchará por el segundo cupo.

"Para nosotros esto es algo histórico, lo que siempre soñamos. Están bien todos los jugadores, no tenemos lesionados, así que estamos bien", dijo. "Son 11 contra 11. Se enfrentarán dos sistemas distintos de juego. Ellos tienen mucho gol, pero nosotros tenemos el arco menos vencido del torneo. Nadie nos regaló nada", agregó.