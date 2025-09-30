Triple crimen en Florencio Varela: "Es la punta de un iceberg de otra situación"

Javier Baños, abogado de los familiares de Brenda Del Castillo, una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela, dialogó con el equipo de Creer o reventar y reiteró que "están los pedidos de las capturas internacionales de los dos sicarios, Pequeño J y Ozorio, que serían los máximos responsables del homicidio".

"Por lo que surge de estos primeros elementos de convicción que se van recolectando en un momento incipiente de la investigación penal preparatoria, claramente Pequeño J y Ozorio serían los dos máximos responsables", dijo, al tiempo que aclaró que no se descartan otras hipótesis.

"Este homicidio es la punta de un iceberg de otra situación que no tiene nada que ver con el delito que se está investigando en en la justicia provincial. Va mucho más allá de esto y se relaciona con el narcotráfico, con la delincuencia transnacional, con el crimen organizado, con los carteles de droga. Esto es lo que hay que evitar y frenar de manera urgente, porque si las autoridades nacionales y provinciales no toman conciencia de esto que está pasando en nuestro país, este se va a transformar lamentablemente en un baño de sangre. Esto hay que cortarlo de raíz inmediatamente", afirmó Baños.