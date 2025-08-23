Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Para abordar lo que se conoce mediáticamente como triple crimen de General Rodríguez, Ecos Criminales conversó con el investigador forense Raúl Torre y con Diego Ferrón, hermano de Damián, una de las tres víctimas.

El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron engañados, secuestrados y ejecutados en la ciudad bonaerense de Quilmes pero sus cuerpos fueron aparecieron en un zanjón de General Rodríguez.

En 2012, la justicia condenó a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci a prisión perpetua, aunque no como autores materiales, sino como partícipes necesarios y la causa prescribió en 2023.

En la charla con Ecos Criminales, el profesor de criminología y criminalística explicó que “conozco la escena del crimen, no tengo duda que la ejecución se produjo en ese lugar”, en referencia al sitio en el que aparecieron los cuerpos.

Por su parte, Diego Ferrón compartió algunas de las hipótesis del caso, que quedaron reflejadas en el libro "Operación Cristal" que escribió junto a Agustín Ceruse.

“Quisimos que cada lector interprete quién puede haber sido el autor o los autores intelectuales de este hecho que nosotros, por intermedio de la justicia, no pudimos resolver”, dijo.