Tricampeões chegam à Argentina

Os campeões do mundo estão em casa. A delegação da seleção argentina aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, às 2h23 (horário de Buenos Aires) desta terça-feira. Apesar do horário, uma multidão de torcedores esperava pelo voo da companhia Aerolíneas Argentinas, com muita gente acampada desde cedo nos arredores.

O avião recebeu jatos d'água, como homenagem dos funcionários do aeroporto. Havia dezenas de jornalistas às margens da pista de pouso, além de três ônibus aguardando os jogadores e um tapete vermelho para recebê-los. Eles fizeram muita festa logo que apareceram.

Com a taça da Copa nas mãos, Lionel Messi foi o primeiro jogador a descer do avião.

Os jogadores seguiram para o alojamento do centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA) em Ezeiza, onde dormiram e, algumas horas mais tarde, partiram para o desfile de comemoração.

A caravana de celebração do título partiu às 12h rumo ao Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República de Buenos Aires.

O governo do país decretou feriado nacional nesta terça-feira para que o povo possa acompanhar e celebrar o título mundial, que não era conquistado pela Argentina desde 1986.

A estimativa no domingo foi que a área do Obelisco de Buenos Aires recebeu mais de um milhão de pessoas nas horas depois da Argentina vencer a França na final da Copa.