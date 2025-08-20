Tres Mundos: la cosmovisión andina hecha música

En La Tarde de la Folklórica, los periodistas Mariano Del Mazo y Mariana Fossati recibieron a Tres Mundos, trío integrado por Pancho Díaz, Juan Gau y Thiago Camerano, quienes trabajan sobre una propuesta inspirada en el folclore andino y latinoamericano.

El grupo, que nació en 2019 tras compartir escenario con Divididos en “Guanuqueando”, se inspira en la cosmovisión ancestral de los tres mundos: el de abajo, el terrenal y el celestial. Con guitarras, aerófonos, charangos y cañas, construyen un sonido que une tradición y creación propia.

Tras su primer disco Simiente de estrellas —que contó con la participación de Ricardo Mollo—, el trío prepara un segundo álbum con nuevas canciones y la incorporación de Facundo Sotomayor en voces, vientos y percusión.

Tres Mundos se presentará el sábado 30 en Café Vinilo (Estados Unidos 2483, CABA), en un concierto que promete llevar la mística de la Quebrada y la fuerza de la música norteña al corazón de Buenos Aires.