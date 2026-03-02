Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Los montañistas jujeños Eduardo López Jordan, Nicolás González y Matías Luján realizaron la expedición autogestionada hasta el volcán ubicado en Catamarca. Alcanzaron la cumbre del Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo, en una expedición realizada en la zona limítrofe entre Argentina y Chile, tras varios meses de planificación y adaptación a la altura. La travesía fue autogestionada, sin guía, y demandó más de 13 horas de esfuerzo continuo entre ascenso y descenso en condiciones extremas.

El montañista Eduardo López Jordan, en diálogo con 100% Nora, contó que "el ascenso forma parte de un proyecto mayor: completar las 10 montañas más altas de América". El recorrido incluyó la Ruta de los Seismiles en Catamarca y el Paso San Francisco, con campamentos intermedios para adaptar el cuerpo.