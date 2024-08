Tres emisoras de Radio Nacional serán premiadas por su servicio de Mensaje al Poblador

Radio Nacional Esquel, Radio Nacional Malargüe, y Radio Nacional La Quiaca recibirán el premio Hugo Saccochia, reconocimiento federal de Argentores por el Mensaje al Poblador. La periodista de Radio Nacional Esquel Rocío Davel celebró la noticia y explicó en qué consiste este tipo de servicio que da Radio Nacional.

"Es un servicio a la comunidad que tenemos la mayoría de las emisoras de Radio Nacional en la Patagonia. Se trata de un espacio de comunicación radial esencial, donde las distancias son muy extensas y en muchos de estos lugares no hay otra forma de comunicarse", explicó. Y agregó en ese sentido: "En distintias localidades de la ruralidad no hay señal de telefóno, no hay otras emisoras, ni internet. Y es la forma en la que pobladores rurales y urbanos se comunican entre si".

"Nosotros somos una radio de servicio y cumplimos un rol social. No somos solo un medio de comunicación a modo informativo", mencionó la periodista. Los mensajes al poblador son cuestiones muy importantes para habitantes del país, que es de la única manera que pueden avisarse de ciertas cuestiones", agregó Davel.