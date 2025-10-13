Tres de cada diez porteños sufren depresión o ansiedad

Los datos que reveló el informe “Malestar psicológico y estado de salud percibido en la población adulta de la CABA”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, muestran el crecimiento de la depresión y ansiedad en la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, la psicóloga, Débora Pedace, en diálogo con Nunca es Tarde, sostuvo que las causas de este crecimiento "son multifactoriales. Los entornos acelerados fomentan estos factores. Incentivan a la gente a andar por la vida de forma autómatica, sin poder frenar".