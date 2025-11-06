Tres cooperativas apícolas logran unir fuerzas por la miel certificada

Matías Muñoz, integrante de la cooperativa de trabajo Apícola San Ambrosio Ltda., se refirió al proyecto “ambicioso” que llevan a cabo en el noroeste cordobés.

Desde Conlara (Córdoba), habló con Radio Nacional Viedma, para nuestro podcast destinado a las cooperativas, se refirió a la trayectoria en la región, y el paso significativo dado por la cooperativa, al conformar un consorcio con otras dos cooperativas apícolas, con el objetivo de desarrollar un producto con denominación geográfica.

Según explicó, las cooperativas venían trabajando de forma asociativa en las distintas etapas del proceso productivo, desde la extracción y el fraccionamiento hasta la comercialización de la miel que obtienen de los montes nativos de la zona.

Programa: Diario de la Tarde: Radio Nacional Viedma

Conducción y producción: Carolina González - Nelson Namuncurá

Operación técnica y puesta al aire: Cristian Fuentealba

Imagen: Gentileza cooperativa San Ambrosio.