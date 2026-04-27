Tres cervezas argentinas, en el podio de la World Beer Cup 2026

Tres cervezas argentinas -una de Santa Fe y dos de Chaco- obtuvieron medallas en la World Beer Cup 2026, considerada la competencia cervecera más importante a nivel global, que se llevó a cabo en Filadelfia, Estados Unidos.

Paradoja Nocturna, de la cervecera santafesina Okcidenta, obtuvo una medalla de plata en la categoría de las cervezas stout fuertes maduradas en madera y barrica, en la que participaron 114 ejemplares.

Y la cervecera chaqueña Bichofeo Brewing Co obtuvo una de plata con su etiqueta Criolla y una de bronce con Torrontés, ambas en la categoría que reúne a las cervezas de frutas al estilo belga, en la que participaron 65 ejemplares.

En la edición 2026, se recibieron 8.166 cervezas provenientes de 50 países, abarcando 118 categorías, en las que también participan sidras; muestras comerciales, es decir, disponibles en el mercado.

Esta edición contó con la participación de más de 250 jueces provenientes de 38 países; entre ellos, Sol Cravello, sommelier de Cervecería y Maltería Quilmes, quien lo hizo por tercer año consecutivo.

"El nivel de exigencia es altísimo y año a año se eleva el estándar de calidad de las cervecerías participantes", destacó Cravello.

Para la especialista, "obtener una medalla en esta competencia es realmente un gran desafío y un reconocimiento de enorme prestigio".

Durante la competencia, los jueces evaluaron miles de muestras bajo estrictos criterios de calidad.

Las catas se realizaron a ciegas, sin información adicional más allá del estilo, y los jueces completaron una exhaustiva evaluación digital donde analizan apariencia (color, brillo y espuma), aroma, sabor, cuerpo, carbonatación, precisión de estilo y mérito del proceso de elaboración.

En paralelo a la competencia, se desarrolló la Craft Brewers Conference & Expo, un espacio que reúne a referentes internacionales de la industria cervecera.

Allí se presentan las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y avances del sector, a través de charlas y exposiciones lideradas por especialistas de primer nivel.