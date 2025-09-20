Tres bodegas y un enólogo argentinos, nominados a los Wine Star Awards

Tres bodegas y un enólogo argentinos fueron nominados a los premios Wine Star Awards 2025 de la revista estadounidense Wine Enthusiast, que reconocen a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas a la industria del vino y las bebidas.

En la categoría "Bodega del Nuevo Mundo del Año" las nominadas argentinas son Luigi Bosca, Santa Julia y Tapiz, que compiten con House of Arras (Australia) y Pyramid Valley Vineyards (Nueva Zelanda).

Desde Wine Enthusiast destacaron que "a lo largo de sus 120 años de historia en Mendoza, Luigi Bosca ha sido liderado por pioneros; liderado por la cuarta generación, opera ahora a escala global, llevando al mundo un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y la excelencia mendocina".

En el caso de Santa Julia, resaltan que "es una bodega con visión de futuro, pionera en la producción orgánica y un referente para mejores prácticas comerciales y sociales. Es una visión apasionada, personal y lúdica de los vinos argentinos".

Y, sobre Tapiz, que "un reconocido equipo de enólogos -Fabián Valenzuela, el afamado viticultor de Burdeos Jean-Claude Berrouet (anteriormente en Petrus)- y la propietaria Patricia Ortiz buscan expresar lo mejor de los Andes en sus vinos".

Y, en la categoría "Enólogo del Año", Alejandro Vigil, de Catena Zapata, competirá con Ed Carr (House of Arras, Australia), Andrea Daldin (Lamole di Lamole, Italia), Jesse Katz (Aperture Cellars, Estados Unidos) y Samra Morris (Alma Rosa Winery, Estados Unidos).

En el caso de Vigil, señalan que "a lo largo de su carrera, ha estado decidido a impulsar el conocimiento y la innovación enológica en la región y el país".

Los ganadores se conocerán el 13 de noviembre en la edición "Lo Mejor del Año" de la revista y serán homenajeados en la gala anual de enero de 2026.