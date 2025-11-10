Tres argentinos crearon una startup con IA y realidad aumentada que asiste en operaciones cerebrales

Pablo Salmon es bioingeniero y junto a Lucciano Mannelli y Tiago Sarthou desarrollaron Navian una app que combina inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada para asistir a los cirujanos durante operaciones cerebrales complejas. Este procedimiento podría reducir costos millonarios y acercar la tecnología de precisión a hospitales públicos de toda la región. Salmon en diálogo con el equipo de Diego Ramos en Radio Nacional habló sobre este desarrollo y cómo es su funcionamiento.

"Es una plataforma de realidad aumentada, para generar modelos virtuales. Eso es lo que hacemos. Venas, arterias, tractos nerviosos, todo lo que necesita un médico para operar, lo generamos con IA a partir de las imágenes de los mismos pacientes", explicó.

Salmon comparó su sistema a una "visión de Rayos X" y explicó que con la misma verías "todas las estructuras del cerebro que te interesa observar".

Este aplicación tiene un partnership con FLENI desde hace varios meses y se han hecho 20 pruebas en pacientes "con muy buenos resultados". "Cuando hay un paciente con un tumor cerebral en algún lugar de Argentina que no es Buenos Aires, es muy difícil que lo operen directamente en el lugar en que vive y no lo deriven a CABA; nosotros venimos a cerrar esa brecha con una solución barata", agregó Salmon.