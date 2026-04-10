Tres árbitros argentinos estarán en el Mundial por primera vez: "Tello es el mejor de todos"

El ex árbitro Pablo Lunati opinó en Pasión Nacional por Radio Nacional sobre los 3 árbitros argentinos confirmados que viajarán al Mundial 2026. Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera fueron confirmados por la FIFA y estarán presentes como jueces albicelestes en la Copa del Mundo.

"Facundo Tello es el mejor de los 3. Cinco escalones más abajo están Falcón Pérez y no sé la razón por la cual convocan a Herrera, no sé cómo va a este Mundial. Tello va porque es el mejor de todos. Es raro que a él se le junte gente, que le protesten, significa que es creíble", expresó.