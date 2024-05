Trens batem em Buenos Aires

Um trem de Buenos Aires, na Argentina, se chocou com outro ao descarrilar na manhã de sexta-feira (10/05).

A batida ocorreu em Palermo e deixou 90 feridos, dois deles com gravidade, segundo serviços de emergência da capital argentina.

Segundo o jornal "Clarín", o trem fazia parte da linha San Martín e circulava em direção à estação de Retiro. O veículo se chocou contra outro que estava parado na mesma direção, em uma ponte na altura da avenida Figueroa Alcorta, bairro de Palermo.

Ainda de acordo com a publicação, o trem parado não tinha passageiros e fazia a manutenção da pista.

Os serviços de emergência afirmaram que "dezenas" de pessoas ficaram feridas, mas não informaram o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem. Meios locais falaram de cerca de 90 feridos.

