Tren Solar en Jujuy: "Dentro de poco sumaremos Tilcara como punto de salida"

La gerenta comercial del Tren Solar de la Quebrada Rocío Vellón habló con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional hsobre este atractivo turístico de Jujuy que está considerado el primer tren 100% solar de Latinoamérica. Recorre 42 km por la Quebrada de Humahuaca (patrimonio de la Humanidad) sobre el antiguo ramal C del Ferrocarril General Belgrano, entre Volcán y Tilcara, con paradas en Tumbaya, Purmamarca y Maimará.

"Se trata de un emprendimiento 100 % provincial, con una inversión de 2018 y cuando se arrancó con obras en las vías del ex ferrocarril Belgrano. Como quedaron inconclusas, en Jujuy se deicidió generar la reactivación de un tren turístico. Es un tesla y la línea por la cual se carga viene directo del Parque Solar Cauchari", contó.

Vellón explicó que el tren solar tiene una "autonomía de 120 km". "Generamos la energía que necesita el mismo tren para funcionar. Son 6 baterías de litio que cargar, y es última tecnología. Es parte de la política además de energías renovables de Jujuy", agregó.

La gerenta comercial recomendó la Experiencia 360° (jornada completa) de 10 horas. El mismo tiene un recorrido integral por las 6 estaciones (Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara) con sistema hop-on hop-off: se puede subir y bajar las veces que se quiera. Incluye guía especializado a bordo, visitas culturales y propuestas gastronómicas en cada parada. Dos salidas diarias desde Volcán (9:00 y 10:00). "Se pueden recorrer los principales pueblos de la Quebrada en pocos días. Las estaciones son de diseño local y se hizo la restauración de estaciones antiguas, mencionó.