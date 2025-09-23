Treinta años de La Chicana y un nuevo disco en vivo

Mariano del Mazo recibió en nuestro estudio a Dolores Solá y Acho Stoll y repasaron los casi 30 años de La Chicana, desde sus inicios en los 90 hasta convertirse en un grupo de referencia en la renovación del tango. Contaron cómo su música siempre se movió entre géneros —del tango al folclore, el candombe y la cumbia— sin especulación ni concesiones. Presentaron su nuevo trabajo La Chicana en vivo. Puro tango, grabado en Mendoza y que verá la luz en octubre en El Tazo, con tres conciertos los sábados 4, 11 y 18. Recordaron también su etapa en Europa, la importancia de las milongas en la revitalización del género y cómo lograron mantener una dupla creativa más allá de la separación como pareja. “La Chicana somos nosotros dos, siempre acompañados de gente, pero la esencia sigue siendo la misma”, afirmaron.