Trece provincias bajo alerta por tormentas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional dio aviso de estas alertas el miércoles por la tarde a través de Sistema de Alerta Temprana. Allí identificó que las provincias afectadas serán la costa este de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, La Rioja, el noroeste de Córdoba, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

La situación más delicada se registra en Tucumán, donde se esperan lluvias y tormentas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos oscilan entre 40 y 60 milímetros, aunque podrían superarse en áreas puntuales. En el resto de las provincias con alerta amarilla, las tormentas se intensificarán hacia la tarde y estarán acompañadas por calor extremo, descargas eléctricas, posible granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires continuarán las lluvias iniciadas el miércoles, aunque la alerta se concentra únicamente en los municipios del este y la costa atlántica, donde la inestabilidad persistirá hasta la noche. Además, el SMN emitió advertencias por vientos fuertes para Chubut y Santa Cruz; en esta última rige un alerta naranja para el oeste provincial, con vientos del sector oeste que podrían superar los 90 kilómetros por hora en ráfagas.

Para la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura que oscilará entre 22 y 30 grados. Aunque no se emitieron alertas para el área metropolitana, no se descartan lluvias durante la mañana y el mediodía, en el marco de un escenario general de inestabilidad extendida en gran parte del país.