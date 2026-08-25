Travel Sale: “Hay interés de la gente por viajar y mover la economía nacional”

Así lo aseguró Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional.

“Es la edición número 12 del Travel Sale, acción para incentivar que las agencias de viaje vendan y que sobre todo el pasajero aproveche, y año tras año la gente lo va esperando”, explicó Deyá.

Al respecto, reveló que “ayer hubo el doble de las consultas de la semana pasada, el tráfico era de mil personas por minuto” lo que “demuestra el interés de la gente por viajar, por mover la economía nacional”.

“Nuestra propuesta es no quedarnos sentados, esperando que las cosas pasen, sino de arremangarnos y dar propuestas, que a la gente le sirva y lleguen los turistas a destino”, agregó.

Y concluyó: “El turismo se sigue moviendo, los números de las vacaciones de invierno demostraron que la gente viajó, tenemos un par de fines de semana largo todavía, hay tarifas para vacaciones de verano que la gente puede pagar en 18 cuotas sin interés”.