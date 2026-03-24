“Tratamos de mantener una rutina en Israel pero uno se acostumbra a estas cosas”

Autoridades israelíes informaron que misiles lanzados desde Irán impactaron este martes en Tel Aviv y otras partes del país, provocando daños de consideración en, al menos tres edificios residenciales, mientras que seis personas recibieron atención médica por heridas. Hernán Mundo, en "Segundo Round", conversó con el ingeniero agrónomo argentino que está radicado en Israel hace 40 años, vive y trabaja a 35km de Tel Aviv.

“Tratamos de mantener una rutina como en tiempos reales” admitió al describir cómo es convivir con el conflicto bélico.

“Cuesta decir pero uno no se acostumbra a estas cosas”.

El Ingeniero Agrónomo Daniel Werner destacó que “la gente tiene conciencia civil” lo que minimiza el impacto de los bombardeos.

“Estamos tratando de mantener una rutina, es difícil, el desconcierto no es algo agradable y es algo a lo que no te acostumbras, sabiendo los límites y respetando lo que nos dicen para poder protegernos de los daños”.

Reconoció que la situación “es más preocupante que otras veces” y lo atribuyó a que “es más consciente de los peligros y uno tiene miedo por sus hijos, nietos y amigos y seres queridos”.

Valoró que existe una “rutina de protocolo” y que “por suerte el daño en vidas humanas es relativamente bajo si tenemos en cuenta la cantidad de misiles que se han interceptado”.