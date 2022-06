Tratamiento para el insomnio con cannabis medicinal

En diálogo con el programa Otras Yerbas, el doctor Nicolas Di Biase, especialista en clínica médica y hepatólogo, se refirió al uso del cannabis para los problemas con el sueño.

El insomnio es una alteracion en el sueño. Ya sea por no conciliaciòn o por fragmentacion (aquellos que se despiertan por la noche), son situaciones frecuentes que además fueron maximizadas por la pandemia.

"La persona que no duerme es una persona que sufre mucho, no solo el no dormir, sino al otro dìa se encuentra afectado en lo emocional, el rendimiento, la funcionalidad en la vida cotidiana", indicó el médico.

"La diferencia entre las drogas legales y el cannabis para dormir es que con el clonazepam u otras puede causar una dependencia, mientras que el aceite de cannabis no la genera. Los medicamentos no contienen una maldad intrínseca sino que se puede llegar a hacer un mal uso. La automedicaciòn también tiene mucha culpa por ejemplo, ya una vez superado el problema, muchas veces deberìa dejar de utilizarse y no siempre sucede", explicó.

Agregó que "la diferencia con el cannabis es que es un conjunto de muchas moléculas, que interactúan con variados receptores. Trabaja como séquito, no hay un solo efecto, por eso la tolerancia o el síndrome de abstinencia casi ocurre por esta particularidad química".

Di Biase sostuvo que "la planta genera los mismos componentes que el cuerpo, sintetiza sustancias similares, debido a que el sistema endocannabinoide lo tienen todos los mamíferos y es de los más primitivos que existe".

El profesional aclaró que "hay que diferenciar los tipos de insomnio, puesto que el cannabis tiene dos tipos de recomendaciones. El insomnio de conciliación requiere un efecto sedativo para poder caer dormido. Ahí aparece la vaporización o fumado de cepas ricas en tetrahidrocannabinol (THC) , puesto que tienen un efecto instantáneo".

"La excepcion es para las personas que el THC o las sativas, las despierta más que un efecto sedativo. Las dosis son siempre de acuerdo a la persona, y la ley es ir sumando de a poco", aseveró.

"El cannabis vino a patear la cultura del medicamento puesto que empodera a las personas que pueden fabricar su propio aceite, cosa que con otras drogas industriales no puede. Es una lucha anti industria farmacéutica y también antinarcotráfico. Nunca nada se va a poder comparar con cuidar una planta desde su germinación. Cultivar es terapéutico, es ansiolítico, tiene la nota que lo diferencia a todo lo otro", concluyó.

