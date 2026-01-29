Tratamiento novedoso y no invasivo contra la artrosis de rodilla

Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, dialogó con el especialista en intervencionismo vascular sobre la embolización, técnica médica para aliviar el dolor crónico de rodilla que afecta la calidad de vida de las personas.

El Dr. Hernán Bertoni, jefe de Servicio de Intervencionismo Oncológico en el Instituto Alexander Fleming y FLENI, dio detalles del proceso.

“Se llama embolización que significa tapar, obstruir y es una técnica que se utiliza hace 5 años en Argentina, es mínima invasiva y es un tratamiento ambulatorio”.

“La articulación más comprometida es la rodilla”, explicó, “la artrosis es una enfermedad que tiene un gran componente inflamatorio”.

El procedimiento identifica y bloquea selectivamente los pequeños vasos sanguíneos que nutren áreas inflamadas en la articulación, lo que reduce la inflamación y la formación de nuevos vasos, factores centrales para mitigar el dolor y mejorar la función.