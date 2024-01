Malena Mul Fedele es Biotecnóloga, investigadora Conicet, especialista en sueño aseguró que "en época de crisis aumenta el trastorno en el sueño".

"Hay varios tipos de insomnio, no siempre quiere decir no poder quedarse dormido, también puede ser el que te despertas en el medio de la noche y no podés volver a dormir", explicó Mul Fedele. "Muchas veces también el exceso de dulces genera que no podamos dormir".

"Es fundamnetal buscar actividades que nos relajen antes de ir a dormir", concluyó.