Trasladarán 30 felinos del ex zoologico de Luján a santuarios de EE UU y Sudáfrica

La organización mundial de bienestar animal FOUR PAWS se prepara para llevar adelante una de las mayores operaciones internacionales de rescate de grandes felinos de su historia. En las próximas semanas, 30 leones y tigres comenzarán un nuevo capítulo de sus vidas en santuarios especializados de Sudáfrica y Estados Unidos.

Mientras avanzan los preparativos, los osos Gordo y Florencia continúan adaptándose favorablemente a su nuevo hogar, cuatro meses después de su llegada al BEAR SANCTUARY Belitsa, en Bulgaria, demostrando el impacto positivo que los santuarios especializados tienen sobre el bienestar animal.

El equipo de 100% Nora habló con Luciana D Abramo, Chief Programme Officer de FOUR PAWS quien contó detalles del operativo.