Trasladarán 30 felinos del ex zoologico de Luján a santuarios de EE UU y Sudáfrica

La organización mundial de bienestar animal FOUR PAWS se prepara para llevar adelante una de las mayores operaciones internacionales de rescate de grandes felinos de su historia. En las próximas semanas, 30 leones y tigres comenzarán un nuevo capítulo de sus vidas en santuarios especializados de Sudáfrica y Estados Unidos.
Mientras avanzan los preparativos, los osos Gordo y Florencia continúan adaptándose favorablemente a su nuevo hogar, cuatro meses después de su llegada al BEAR SANCTUARY Belitsa, en Bulgaria, demostrando el impacto positivo que los santuarios especializados tienen sobre el bienestar animal.
El equipo de 100% Nora habló con Luciana D Abramo, Chief Programme Officer de FOUR PAWS quien contó detalles del operativo.
“El ex zoológico de Lujan fue cerrado por una Ley provincial y en ese momento había 120 animales en el año 2020, pero no hubo una previsión de lo que iba a pasar con esos animales. Después llegó la pandemia y el lugar no tenía las condiciones para que los animales sobrevivieran. Cuando llegamos en 2023 quedaban cerca de 100 y finalmente cuando pudimos hacernos cargo sólo quedaban 60”.
“Ya hemos podido trasladar 2 osos, una tigresa y en estos momentos trasladaremos a 15 grandes felinos a Estados Unidos y otros 15 a Sudáfrica”.
“Lamentablemente no se pueden dejar en libertad por la cantidad de tiempo que han pasado en cautiverio y muchos de esos no son capaces de mantenerse por sus propios medios”.
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