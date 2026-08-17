Trasladan a santuarios especializados a 30 leones y tigres del ex zoológico de Luján

Es el primer gran traslado de leones y tigres, que quedaron bajo responsabilidad de FOUR PAWS International, luego de años de cautiverio y de las condiciones que atravesaron en el predio bonaerense. Alejandra Gallo, en el programa de Nico Yacoy Primer Round, conversó con la directora de programas y miembro del miembro del directorio de esta organización sobre el operativo, los controles realizados antes del viaje y qué futuro les espera a estos animales.

Luciana D’Abramo explicó que los tigres y leones tendrán como destino santuarios especializados en Sudáfrica, adonde llegarán 9 leones y 6 tigres, y en Estados Unidos, adonde viajarán 8 tigres y 7 leones.

“Empezamos a hacer los preparativos hace varios días”, precisó, “es una logística enorme que venimos preparando desde hace tiempo”.

“Estamos cansados pero felices de haber llegado hasta acá después de tanto trabajo”, admitió.

“En unos días más, estos 30 animales de los 57 que quedaban en el ex zoo ya van a tener una vida mucha mejor”, reflexionó.

“Sacar estos 30 nos llena de orgullo”, señaló frente a la existencia de 57 animales que quedaban en el ex zoo.

El traslado permitirá que estos 30 animales accedan a atención veterinaria especializada y condiciones apropiadas para su especie.

Al mismo tiempo, reducir la cantidad de animales en el predio permitirá mejorar las condiciones de cuidado y seguridad de los grandes felinos que permanecen allí.