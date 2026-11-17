El Papa cerró ayer su gira por Uruguay, Argentina y Perú que se caracterizó por un masivo recibimiento popular en cada punto de su viaje y con discursos que remarcaron el legado de del papa Francisco.

El Sumo Pontífice, que recorrió 10 ciudades en 11 días, se despidió con una multitudinaria misa en Lima, la capital de Perú.

Largas colas de fieles comenzaron a ingresar en la noche del domingo a la Base Aérea de Las Palmas de Lima dispuestos a pernoctar a cielo abierto para poder despedirse de León XIV. La organización estimó la convocatoria en más de 1 millón de personas provenientes de distintos puntos del país andino, que fueron distribuidas en 37 bloques a lo largo de 70 hectáreas.

El Papa dedicó seis días de viaje a su país adoptivo donde, además de Lima, visitó Callao, Chiclayo, Cusco, Zaña, Pucalpa y Santa Cruz de Succhubamba. Robert Francis Prevost vivió casi dos décadas en Perú antes de ser designado jefe de la Iglesia Católica el año pasado y devenir León XIV.

El paso del Papa por la Argentina

En la Argentina, la visita apostólica del papa León XIV fue entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que incluyó actividades institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

El Pontífice llegó el domingo 8 de noviembre a Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por autoridades nacionales, luego visitó el monumento al general José de San Martín, mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participó de una recepción en el Palacio Libertad con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes 9 visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, celebró una misa en el Monumento de los Españoles, participó de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y mantuvo reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín y con obispos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajó a Córdoba, donde celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunió con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, por la tarde regresó a Buenos Aires y participó de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebró una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y, posteriormente, partió desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica.

En nuestro país movilizó a más de 6 millones de personas, según cálculos del Gobierno, aunque otras fuentes llevaron la cifra a 7,5 millones.

Previamente, el Sumo Pontífice estuvo dos días en Uruguay, donde realizó misas y encuentros con políticos y actores de la sociedad civil en Montevideo, Paysandú, Juanicó y Florida.

El viaje papal logró disipar cualquier duda sobre su salud a menos de un mes de ser operado de un tumor maligno en el pulmón derecho el 13 de octubre en una clínica italiana. La extensa gira Sudaméricana fue puesta en duda más de una vez, pero en sus distintas apariciones públicas el Papa lució siempre activo y sin dar muestras de cansancio a pesar del amplio itinerario.

El avión que lleva a León XIV de regreso al Vaticano desde Perú partió cerca de las 16 hora argentina y su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para el martes a las 10.25 hora italiana (6:45 de la Argentina).